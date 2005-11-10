Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sugli allenatori aziendalisti e sugli “yes-men” continuano a far discutere. Le parole del tecnico - non solo questa parte, ma anche tutte le altre - sono state al centro del dibattito negli studi di DAZN in una piccola fase del post-partita di Atalanta-Inter. A sollevare la questione è stata Diletta Leotta, che ha chiesto direttamente a Valon Behrami un giudizio sulle affermazioni dell'allenatore.

Behrami non è d'accordo con Conte: “Non mi piacciono queste critiche”

L'ex centrocampista ha espresso chiaramente il proprio dissenso, soffermandosi soprattutto sulla scelta di Conte di affrontare pubblicamente determinati argomenti. Questa la risposta di Behrami alla domanda della conduttrice: “No, non mi sono piaciute, non mi piacciono le critiche e soprattutto non capisco come un allenatore di questo calibro debba continuare a insistere pubblicamente a far sapere che ha voglia di tornare a lavorare”. Una presa di posizione netta, dunque, nei confronti delle recenti uscite dell'allenatore, che hanno alimentato il confronto sul ruolo dei tecnici e sul loro rapporto con le società.