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Serie B, 36ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto

Serie B, 36ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

A due giornate dalla fine della stagione regolare la Serie B si prepara ad dare i suoi primi verdetti ufficiali. Il Venezia, reduce dalla vittoria sull'Empoli, si avvicina sempre di più alla promozione diretta in Serie A. Nonostante Monza e Frosinone continuino la ricorsa a -3 di distanza. Il 36° turno, poi, regala conferme per l'Avellino, che può puntare ai playoff, il Mantova, ad un passo da una salvezza fino a poche settimane impensabile, e Virtus Entella che continua a lottare per la permanenza in cadetteria.

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