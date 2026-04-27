Serie B, i migliori portieri dopo la 36ª giornata: Joronen torna e allunga in vetta
A due giornate dalla fine della stagione regolare la Serie B si prepara ad dare i suoi primi verdetti ufficiali. Il Venezia, reduce dalla vittoria sull'Empoli, si avvicina sempre di più alla promozione diretta in Serie A. Nonostante Monza e Frosinone continuino la ricorsa a -3 di distanza. Il 36° turno, poi, regala conferme per l'Avellino, che può puntare ai playoff, il Mantova, ad un passo da una salvezza fino a poche settimane impensabile, e Virtus Entella che continua a lottare per la permanenza in cadetteria.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la trentaseiesimo giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.44 (33)
2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.26 (36)
3. Stankovic (Venezia) 6.21 (35)
4. Palmisani (Frosinone) 6.17 (35)
4. Fulignati (Empoli) 6.14 (36)
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