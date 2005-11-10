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Serie B, giornata di rivoluzioni: Comolli nuovo presidente del Pisa, la Sampdoria esonera Corradi

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
20.10.2026 00:34I fatti del giorno
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Giornata movimentata in Serie B: il Pisa nomina Damien Comolli presidente e AD, mentre la Sampdoria ufficializza l'esonero di Bernardo Corradi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata ricca di novità in Serie B con il Pisa che ha annunciato a sorpresa la nomina di Damien Comolli come nuovo presidente e amministratore delegato, mentre la Sampdoria ha ufficializzato l'esonero di Bernardo Corradi dopo un avvio di stagione complicato.

PISA, COMOLLI È IL NUOVO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Annuncio a sorpresa da parte del Pisa, che attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha comunicato la nomina di Damien Comolli, ex dirigente della Juventus, come nuovo presidente e amministratore delegato del club toscano. Contestualmente, il dirigente entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione.

A spiegare le ragioni della scelta è stato Alexander Knaster, azionista di maggioranza del club, che ha individuato in Comolli la figura adatta per guidare la prossima fase di crescita della società.

Il commento di Alexander Knaster:

“Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal Club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici”.

Il saluto di Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado:

“Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.

Le prime parole di Damien Comolli:

“Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”

SAMPDORIA, UFFICIALE L'ESONERO DI CORRADI

Novità anche in casa Sampdoria, dove è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Bernardo Corradi. La sconfitta casalinga contro l'Arezzo, arrivata al termine di un avvio di campionato molto complicato, è stata fatale per il tecnico blucerchiato, con la squadra sprofondata all'ultimo posto in classifica.

La società ligure ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale, ringraziando Corradi per il lavoro svolto e salutando anche i componenti del suo staff. Adesso l'attenzione si sposta sul nome del successore, che il club ha annunciato di voler comunicare nelle prossime ore.

Il comunicato della Sampdoria:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore.

Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore”.

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