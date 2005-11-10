Pisa, Gabbanini: "Con Comolli nessuna sovrapposizione. Mercato? Valuteremo a fine anno"

Approfittando della pausa il direttore sportivo del Pisa Leonardo Gabbanini ha parlato in conferenza stampa per fare il punto di questi primi mesi e sull’arrivo di Damien Comolli come presidente e amministratore delegato, partendo proprio da quest’ultimo: “Per la Serie B si tratta di un professionista eccezionale, ho fatto nove anni in Inghilterra e il suo modo di lavorare è molto anglosassone per cui c’è grande condivisione. La multiesperienza che abbiamo entrambi può aiutare perché ci permettono di approfondire da più lati lo stesso discorso. Lui è una persona molto precisa e non ci sarà alcuna sovrapposizione di posizioni all’interno del club. - prosegue il ds come riporta Sestaporta.news - Le squadre che vanno bene sono quelle che hanno un presidente che fa il presidente, un direttore generale che fa il direttore generale e un direttore sportivo che fa il direttore sportivo. Il mio lavoro è la gestione della squadra e del mercato. È un punto sul quale ogni presidente e ogni proprietario alla fine interviene: devo convincere le persone ad acquistare i calciatori e penso che questo sia corretto”.

Sul momento della squadra in campionato

Il dirigente si sofferma poi su come stanno andando le cose in campo. “Dividerei l’ultimo periodo fra il trittico Cremonese, Verona e Palermo e le ultime gare. Dispiace per i punti nelle tre gare sopracitate, ma non me la sento di dire ch abbiamo lasciato punti per strada. Questo è un club ambizioso e questo vuol dire lavorare per farlo crescere e vincere le partite, senza le prestazioni si va poco lontano. Siamo una squadra nuova e serve che i vecchi rimasti dallo scorso anno e i nuovi si uniscano rapidamente per arrivare alle prestazioni che vogliamo. La costruzione di questa squadra è al primo step. A Gennaio faremo delle valutazioni, a fine anno altre, e poi potremo dire di conoscere la nostra squadra”.

Sul mercato di gennaio

Gabbanini parla poi di gennaio e dei possibili interventi sul mercato: “In estate ho creato la squadra e ho fiducia nelle persone che ho scelto, voglio arrivare alla fine di questo anno per capire cosa ci sarà da fare eventualmente a gennaio, ma ho grande fiducia nei giocatori, ma servono le prestazioni. Non voglio però che passi il messaggio che tutto dipenderà da come andranno le prossime partite. - prosegue ancora il ds –Quello che posso dire è che sicuramente non saremo impreparati. Su dove vedo le carenze, devo essere per forza il protettore di una squadra che abbiamo costruito e nella quale crediamo”.

Sul cambio di modulo e le scelte estive

L’uomo mercato dei toscani parla poi anche delle scelte estive fatte per un modulo che è stato poi cambiato in corso d’opera: “Penso che questa squadra possa essere valida per entrambi i moduli usati. Leone è uno dei pochi play che ci sono in Serie B, può giocare sia a tre sia a due con Correia e non me la sento di criticare il singolo in maniera netta. Ferrah? È un giocatore che volevano tante squadre e con cui ho parlato a lungo per convincerlo del progetto. Lo scorso anno ha fatto 13 gol e 7 assist, ha fatto impazzire mezza Europa, ma ora dico che se è bravo davvero giocherà. Si deve impegnare e deve avere le sue possibilità per mostrare le sue qualità. Ha una base di partenza molto alta e sono convinto che prima o poi verrà fuori, che sarà un giocatore che potrà fare bene. - prosegue ancora Gabbanini soffermandosi sui portieri – Non è stata una situazione facile, Semper era un ottimo portiere che però a un certo punto si è sentito appagato e doveva rimettersi in gioco. A quel punto devi prendere una decisione ed era difficile trattenerlo, ma finché non è arrivato un’offerta lo abbiamo tenuto con noi. Scuffet è un portiere che ha vinto campionato, è serio e può giocarsela alla grandissima. Quando si è creata la possibilità della partenza di Semper, ho pensato a un giocatore come Confente che l’anno prima alla Juve Stabia aveva dimostrato grandissimo coraggio e determinazione ed era stato uno dei migliori portieri della Serie B. Sapevo di avere portieri affidabili e abbiamo cercato di mettere a disposizione dell’allenatore un roster di portieri buono per la categoria”.

Sull’utilizzo dell’algoritmo per il mercato

“Si è parlato tanto dell’algoritmo e del mercato fatto con l’algoritmo. Quando ero in Inghilterra i numeri erano già molto importanti. È positivo, perché è un confronto e alle volte i dati danno risposte oggettive. Del resto usiamo sempre i numeri, anche quando parliamo dei tiri subiti. Comolli ha una grandissima conoscenza della parte dati, che verrà messa a disposizione della società e la farà crescere anche da questo punto di vista. - conclude il ds nerazzurro - Sul mercato lavoriamo giorno e notte. Nel mio lavoro devi avere tanti scenari aperti. Per ogni ruolo, soprattutto a Gennaio, devi essere pronto ad avere una soluzione se cambia l’esigenza, magari serve un giocatore più esperto, più forte, più veloce o più determinato”.