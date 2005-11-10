"Useremo gli algoritmi perché possono dare un vantaggio competitivo sul mercato alla squadra". Non ha usato mezzi termini Damien Comolli nello spiegare il nuovo percorso che intraprenderà col Pisa, dopo l'addio alla Juventus dei mesi scorsi. Un modello, quello legato a dati e algoritmi, che fa parte della carriera del dirigente francese che in bianconero, ma non solo, ha spesso applicato le nuove tecnologie a sostegno delle decisioni di mercato. "Ho iniziato a usare i dati nel 2003, in modo professionale dal 2006", ha proseguito.

Dal Liverpool al Tolosa

70 campionati e 40 mila calciatori monitorati. Questo il metodo Tolosa, oltre 6 anni fa. Era il 2020 quando Comolli prese il comando del club francese, da poco retrocesso. Tutto fin da subito fu affidato alle analisi dei dati e i frutti si videro presto: dopo un anno di transizione, arrivò la promozione in Ligue 1 e pure il successo in Coppa di Francia, con tanto di ritorno in Europa. Prima del Tolosa il suo nome emerse con rumore al Liverpool: ad Anfield chiuse operazioni straordinarie grazie ai dati, come per esempio Luis Suarez. Ma pure flop clamorosi, tipo Andy Carrol o Stewart Downing, giocatori perfetti per la squadra secondo gli algoritmi.

Alla Juventus gli algoritmi non hanno funzionato

"Utilizzeremo i dati per tutto, dalla selezione dei giocatori alla definizione delle strategie e a conoscere meglio i tifosi", aveva detto nelle prime ore da dirigente bianconero. Alla Juventus però il suo metodo non è stato capito, o semplicemente non ha attecchito. La dimostrazione arriva dai risultati, di campo ma pure dei singoli. Sul mercato estivo sono arrivati i vari Jonathan David, Lois Openda e Joao Mario, oltre a Edon Zhegrova. Calciatori non proprio indimenticabili della storia juventina. Jeremie Boga, fra gli altri, si sta dimostrando valida alternativa nelle rotazioni. Ma resta minimo, l'apporto degli algoritmi sulle sorti della Juventus.

L'approfondimento di TMW

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