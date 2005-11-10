Bianco: "Sarà il 'mio' Pisa quando avrà più continuità. Comolli ci porta in un'altra dimensione"

Anche il tecnico del Pisa Paolo Bianco è stato premiato questa sera ad Arezzo nel corso del Gran Galà del Calcio per la promozione conquistata lo scorso anno con il Monza. E proprio da questa riparte ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “È stata una cavalcata bella, importante, complicata per certi versi, ma questo aumenta solo la bellezza. Sono la persona che fisicamente ritira questo premio che va però condiviso con tutte quelle che ci hanno permesso di fare quella stagione incredibile. Il premio va a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte oltre che al mio staff e ai giocatori che sono poi coloro che vanno in campo per permetterci di vincere le partite. Sono loro i protagonisti. Non ho mai avuto paura di non farcela, avrei accettato qualsiasi risultato perché sono abituato a dare tutto quello che ho e accettare cosa succede nella vita e provare a migliorarsi. Avrei accettato anche un altro verdetto, probabilmente arrabbiato e deluso, ma molto sereno perché fa parte del nostro lavoro".

Quest'anno l'obiettivo è dunque il secondo posto?

“L'obiettivo è quello di migliorarsi, che non vuol dire vincere un campionato, ma diventare un allenatore migliore e anche una persona migliore. Il nostro obiettivo è portare questo club a un livello sempre più alto possibilmente anche vincere un altro campionato, anche se non è scontato. Dobbiamo lavorare per puntare in alto”.

È già il Pisa di Paolo Bianco?

“La squadra è di Paolo Bianco quando inizia a ottenere continuità di risultati, nel momento in cui abbiamo ancora alti e bassi come ora non la sento ancora come mia. Mi piacerebbe avesse una maggiore continuità e ci abbiamo provato dopo la scorsa sosta quando sono arrivati cinque risultati positivi di fila prima di arenarci con Avellino e SudTirol, stiamo gettando le basi per trovare questa continuità”.

Come valuta l'arrivo di Comolli?

“Personalmente sto vivendo il suo arrivo molto bene, naturalmente l'assenza della famiglia Corrado che ha fatto tanto per questa società si sente ed è importante, ma la scelta di un uomo come Comolli, di caratura internazionale, è per portare il club in una dimensione diversa e credo che sia davvero una scelta importante ed eccezionale per Pisa. Dobbiamo solo lavorare per far crescere questo club”.