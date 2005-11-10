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Realtà Lazio. Allegri e le tasche vuote. Sarri non incide più. Douglas Luiz, il faro. VAR abolito.

Marco Piccari
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Marco Piccari
Oggi alle 07:05Il Due di Piccari
26.10.2026 07:05Il Due di Piccari
Fonti preferite
Il Due di Piccari 8° giornata di Serie A. La Lazio continua a volare. Allegri parole pesanti. Sarri non incide, il Var non si vede.
FotoTUTTOmercatoWEB

Due di Cuori
Ormai ha un abbonamento con il cuore. Chi è? La Lazio, naturalmente: un’altra vittoria e via, ancora in testa al campionato insieme ai campioni d’Italia dell’Inter.

Gli uomini di Gattuso, questa volta, faticano più del solito contro il Parma, ma alla fine centrano la vittoria. Sono sempre più una squadra solida, con la migliore difesa del campionato, e sempre più vincente. Sono sette i successi della Lazio, una squadra che si diverte e fa divertire. Gattuso e la Lazio sono una solida realtà: il volo continua.

Un bel cuore lo merita anche Douglas Luiz. La Juventus batte il Lecce e il brasiliano è il migliore in campo. Costruisce, inventa, serve assist e segna. In mezzo al campo si vede finalmente un faro.

Chiudo con il Milan che, in piena emergenza, batte l’Udinese e sale al terzo posto. Amorim merita fiducia e tempo: ditelo a Cardinale…

Due di Picche
Brutto il dopopartita di Allegri, che si merita il primo picche. Le sue parole, secondo cui avrebbero messo in tasca alla Roma la Champions League l’anno scorso, hanno fatto rumore.

Intanto, ricordiamo che il Milan e Allegri, l’anno scorso, avevano in mano la qualificazione alla Champions League, poi persa all’ultima giornata di campionato, con la sconfitta in casa contro il Cagliari, ormai in vacanza. Affermazioni gravissime, che meritano molta attenzione da parte della Procura federale.

Anche sul campo è difficile essere d’accordo con lui. Il calcio d’attacco che sostiene di aver proposto contro la Roma non si è visto. Il Napoli, contro i giallorossi, ha giocato sulle ripartenze, abbassandosi sempre dopo aver segnato. Non proprio un calcio offensivo.

La partita è stata comandata dalla Roma che nel finale ha pareggiato un match che era nelle mani del Napoli in vantaggio 3-2. Diciamo che, tra Milan l’anno scorso e Napoli contro la Roma, le tasche di Allegri sono rimaste vuote.

Ormai di Max cominciamo a ricordare soprattutto la giacca che vola e le sceneggiate che ne seguono. Un po’ poco per essere Allegri.

Non sorride neanche Sarri. L’Atalanta pareggia 4-4 contro il Frosinone: una partita spettacolare, ma esaltante soprattutto per la squadra di Alvini, che ha mostrato gioco e spensieratezza.

Per l’Atalanta, invece, questo pareggio conferma tutte le difficoltà. Nelle ultime otto partite la squadra ha vinto soltanto due volte, ha incassato ben 15 gol in campionato, tanti quanti il Parma penultimo in classifica, e prodotto poco in fase offensiva. La Dea è senza identità e, così, non va da nessuna parte. Sarri non incide più: la società deve riflettere.

Chiudo con il VAR, che ormai sembra essere stato abolito. Anche in questa giornata, di fronte a episodi da errore chiaro ed evidente, il VAR è rimasto spento. Il nuovo corso di Orsato, più che velocizzare il gioco, sembra aver cambiato le regole.

Jolly
Il jolly, e che jolly, lo pesca il Genoa con Ellertsson. L’esterno rossoblù segna il gol-partita contro il Venezia. Ossigeno puro nella lotta per la salvezza.

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