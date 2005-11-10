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Inter vera, Como travolgente. La Roma si butta via, Napoli Max fallimento

Marco Piccari
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Marco Piccari
Oggi alle 07:35Il Due di Piccari
05.11.2026 07:35Il Due di Piccari
Fonti preferite
Il due di Piccari di Champions. Inter vera e forte, Como stupendo e inarrestabile, la Roma a due facce. Il Napoli è in crisi profonda
FotoTUTTOmercatoWEB

Due di Cuori
Il primo cuore della giornata di Champions va all’Inter. I nerazzurri cancellano il derby e spazzano via il Feyenoord con una prova di forza che vale anche come risposta alle critiche del dopo partita. Una prestazione seria, costruita su un approccio mentale impeccabile, grande attenzione difensiva e concretezza sotto porta. L’Inter ritrova certezze, personalità e fame. Questa è la vera Inter: una squadra che, quando gioca così, può fare paura a tutti.
Il Como è la squadra italiana più bella da vedere in questa Champions! La formazione di Fabregas incanta per qualità della proposta, talento e idee, mostrando un calcio moderno, coraggioso inarrestabile. Contro il Lens bastano 40 minuti per chiudere la pratica, con un secco 3-0 poi tanto divertimento e il Lens viene strapazzato con un netto 9-1. Una vittoria impressionante. Nove punti in quattro partite sono un bottino straordinario. Alla sua prima avventura in Champions, il Como sta scrivendo una storia meravigliosa, conquistando tutti con il suo calcio. Questi ragazzi fanno paura.

Due di Picche
La Roma prende un grande picche! La squadra di Gasperini butta via una partita che aveva dominato nel primo tempo, facendosi ribaltare nella ripresa dal Manchester meno convincente degli ultimi anni. Il rigore subito dopo pochi minuti non può diventare un alibi: non si può uscire così dalla partita, perdendo concentrazione e personalità. Anche Gasperini ci mette del suo con cambi discutibili, come l’uscita di Mora. In Champions servono attenzione massima e zero blackout mentali. Dopo le sconfitte con Real Madrid e Manchester, il dubbio è legittimo: questa Roma non sembra essere pronta per l’Europa che conta.

Il Napoli cade anche in Champions contro il Porto, che conquista la sua prima vittoria nella competizione. La squadra di Allegri fa pochissimo per impensierire Farioli e i suoi: costruisce poco, difende peggio e offre una prestazione decisamente deludente. Al 5 novembre il bilancio è pesantissimo: sette sconfitte in 14 partite, Champions compromessa e quarto posto in campionato lontano. I numeri raccontano una crisi profonda: per il Napoli di Max è già una stagione che rischia di trasformarsi in un fallimento.

Jolly
Il Jolly di giornata lo pesca il Como con Douvikas! L'attaccante greco si prende la scena con una splendida tripletta, firmando una serata da autentico bomber. È un centravanti tremendamente efficace, cresciuto tantissimo sotto la guida di Fabregas, capace di valorizzarne movimenti, qualità e senso del gol. Un attaccante moderno, che sa muoversi, dialogare con i compagni e soprattutto vede la porta come pochi. Douvikas è una certezza: il Como ha il suo super bomber!

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