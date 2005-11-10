Due di Cuori

Il primo cuore è tutto per Malen: un bomber devastante. L’olandese cala il poker contro il Parma, firmando quattro gol da attaccante incontenibile. Dodici reti in undici partite e ventisei in ventinove in Serie A: un bottino notevole per uno che, un tempo, era un esterno e segnava poco. Poi, un giorno, ha incontrato Gasperini e tutto è cambiato. La connessione totale tra lui e il gioco del tecnico ha fatto emergere un centravanti vero e moderno. Gasperini ha fatto di lui un attaccante strepitoso.

Un altro allenatore che ha saputo valorizzare i propri giocatori è Gattuso, che si prende il secondo cuore. La Lazio continua a rimanere da sola in vetta al campionato e alcuni calciatori sono rinati. Noslin è diventato un attaccante di spessore, Belayane un centrocampista vero, mentre Taylor e Frattesi continuano a crescere e tanto. La Lazio gioca, convince e si diverte: la forza di Gattuso.

Fa battere il cuore anche il Milan, che batte 5-1 il Frosinone e conquista la quinta vittoria nelle ultime sei partite. La squadra di Amorim gioca e cresce in maniera costante. Occhio a questo Milan, e non solo in chiave Champions. Avviso ai naviganti.

Chiudo con l’Atalanta e premio reazione della squadra e non il gioco. La squadra va sotto contro l’Inter fino al 4-2 e poi riesce a recuperare la partita pareggiando. Continua a non essere la squadra di Sarri, ma almeno in questo match ci ha messo il carattere per non perdere. Una pareggio che potrebbe portare energia.

Due di Picche

Il Picche lo prende subito il Frosinone, travolto dal Milan. Alvini e i suoi sono stati protagonisti di un grande avvio di campionato, ma sinceramente non si può andare a Milano e affrontare i rossoneri in quel modo. Infilati più volte in contropiede, va bene attaccare e proporre gioco, ma in certe partite bisogna avere rispetto per l’avversario. Il Frosinone deve mantenere i piedi ben piantati a terra e prestare molta attenzione. Quella contro il Milan è la seconda sconfitta consecutiva, con un solo gol realizzato e sei subiti. Occhio a non imboccare una pericolosa discesa.

Il pareggio dell’Inter vale una sconfitta. La squadra si fa rimontare e subisce quattro gol: ora ha la nona difesa del campionato, con 17 reti incassate. Una retroguardia che viaggia sugli stessi numeri di Cagliari e Torino. Così non si va molto lontano.

È una squadra senza equilibrio e anche caratterialmente presuntuosa. Un problema che si manifesta dall’inizio della stagione e per il quale non sembra ancora essere stata trovata una soluzione. In questa partita malissimo anche Chivu, protagonista di cambi inspiegabili: Barella e Pio Esposito non dovevano essere tolti. Questo pareggio toglie certezze all’Inter, così lottare per il titolo diventa molto complicato se non impossibile.

Jolly

L’Inter contro l’Atalanta pesca un jolly pesante Pio Esposito. È lui a fare la differenza nell'attacco dell'Inter, segnando una tripletta alla Dea. Un centravanti terribilmente vero, uno di quelli che vivono per il gol e sanno essere decisivi nell’area di rigore. Pio è un attaccante bello da vedere, completo, concreto, che sta diventando sempre più importante e sempre più padrone dell’attacco nerazzurro. Ha personalità, fisicità e soprattutto il fiuto del gol. L’Inter ha trovato un centravanti per il presente e per il futuro, una risorsa preziosa anche per il calcio italiano. Un attaccante che merita spazio, fiducia e responsabilità. “Che centrattacco!!!” come cantava qualcuno…