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Inter, una prova da scudetto. Lazio convincente, Como ridimensionato. Fiorentina .Juve luci e ombre

Marco Piccari
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Marco Piccari
Oggi alle 07:30Il Due di Piccari
09.11.2026 07:30Il Due di Piccari
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Il Due di Piccari 11°di Serie A. Lazio convincente a Napoli, atto di forza dell'Inter. Il Como non è da scudetto. Fiorentina - Juve luci e ombre
FotoTUTTOmercatoWEB

Due di cuori
L’atto di forza dell’Inter contro il Como ha impressionato e conquistato il cuore dei tifosi. I campioni d’Italia hanno vinto dominando per gioco, intensità e forza. In 20’ due gol, partita segnata e Como surclassato sotto ogni aspetto. Derby dimenticato con la forte sensazione che sia stato solo un episodio e messaggio chiaro al campionato: l’Inter rimane la favorita per lo scudetto, il Como non è pronto.

La Lazio di Gattuso esce da Napoli con un pareggio prezioso, il secondo del suo campionato, e conserva il primato in classifica. Una squadra solida, capace di abbinare personalità, qualità di gioco e forza mentale, dimostrando soprattutto nel primo tempo di essere superiore agli azzurri. Nella ripresa è arrivata qualche sofferenza, ma anche la capacità di stringere i denti e difendere il risultato.
Un pareggio che soddisfa Gattuso per la prestazione e conferma la maturità di un gruppo che non vuole smettere di sognare. Questa Lazio conquista il cuore confermando di avere le carte in regola per restare stabilmente nei quartieri alti della classifica.

Due di Picche
Il Due di Picche lo prende Fabregas. La sfida con l’Inter doveva dire se il Como potesse davvero ambire allo scudetto, ma il campo ha raccontato un’altra storia: dominio nerazzurro in quasi tutti gli aspetti, con il solo possesso palla a sorridere ai lombardi. La tecnica e le idee non bastano: per vincere un campionato servono anche fisicità, personalità e il DNA del grande club, qualità che oggi il Como deve ancora costruire.

Fiorentina-Juve regalano un pareggio vibrante e anche divertente, ma dietro al risultato si evidenziano i problemi. La Viola mostra a tratti vivacità, ma continua a concedere troppo: 25 gol subiti in 11 giornate sono un'enormità, una situazione che va arginata altrimenti è dura. La Juventus, invece, evidenzia carattere e costruisce qualcosa in più, ma raccoglie troppo poco rispetto a quanto produce. La qualità offensiva non basta e la scarsa concretezza rischia di diventare un limite pesante. Entrambe sono squadre incomplete, la strada per risalire resta in salita.

Jolly
Il Jolly di giornata lo pesca l’Atalanta con Krstovic, che firma il gol partita contro il Monza e regala alla Dea tre punti pesantissimi. Una rete che interrompe un digiuno di vittorie lungo un mese e restituisce ossigeno a una squadra in difficoltà. Il centravanti si prende la scena nel momento più delicato, diventando l’uomo della provvidenza. Un successo che allontana le tensioni e soprattutto salva, almeno per il momento, la panchina traballante di Sarri.

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