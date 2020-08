Miglior attacco contro miglior difesa

L’Atalanta arriva all’ultimo impegno di campionato dall’alto dei suoi 98 gol marcati. Miglior attacco della Serie A. Di riflesso l’Inter giocherà l’ultimo match di questo suo torneo con alle spalle 36 reti incassate. Difesa meno battuta della Serie A.

Nei precedenti Atalanta-Inter i nerazzurri di casa hanno marcato due o più reti ai nerazzurri in trasferta 15 volte. Sempre negli stessi 58 incontri disputati i meneghini hanno silenziato gli attaccanti orobici in 13 differenti occasioni.

Nei match interni della A 2019-2020 la banda di Gasperini per 14 volte ha marcato 2 o più centri. Nelle trasferte della A 2019-2020 la compagine di Conte ha mantenuto la porta inviolata in 5 circostanze.

Niente male le premesse per arrivare a quota 100, da un lato, ed evitare questo traguardo, dall’altro.

L’Inter non sbanca Bergamo dal 4-1 del 2014-2015: Shaqiri su rigore al 2’, Maxi Moralez al 27’, doppietta di Guarin al 37’ e 63’, Palacio al 72’.

Successivamente ecco alternarsi pareggi (2015-2016 e 2017-2018) e vittorie atalantine (2016-2017 e 2018-2019).

Il bilancio totale sorride agli ospiti in vantaggio di 7 vittorie, 22-15, e 27 marcature, 93-66. Mentre i segni X ammontano a 21.

A proposito… il punteggio più ricorrente è l’1-1 comparso nell’85% dei pareggi archiviati.

E proprio all’andata fu 1-1.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

58 incontri disputati

15 vittorie Atalanta

21 pareggi

22 vittorie Inter

66 gol fatti Atalanta

93 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Inter 1-1, 12° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Inter 4-1, 12° giornata 2018/2019