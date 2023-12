Live TMW Juventus, Allegri: "Vincere qui non era semplice. Dusan si è rasserenato"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14.31 - Terminata Frosinone-Juventus, parlerà tra qualche minuto presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

15:23 inizia la conferenza stampa. Impressioni su questa vittoria?

"Partita strana perchè si è fatta male Alex Sandro quindi ho bruciato uno slot. Ho cambiato Yildiz perchè iniziava a non stare bene e volevo cambiare qualcosa. Poi ho messo Weah perchè era un calciatore che in quel momento poteva servire. Chi è entrato oggi ha fatto bene. Dusan si è rasserenato, più equilibrato nel giocare e ha ritrovato il gol. Siamo arrivati a 40 punti, 2 in piu dello scorso anno e passeremo un buon Natale"

Come giudica la prova di Kostic?

"Più che timido lucido in avanti. Non è mai stato un goleador, deve crederci di più. Dopo l'1-0 dovevamo fare il 2-0 e non a caso nella ripresa abbiamo subito preso il pareggio come a Genova. Gol evitabile anche se non l'ho rivisto. Vincere qui non è stato semplice, aveva vinto solo il Napoli alla prima giornata. Il Frosinone sta vivendo un'annata magica e quando è cosi diventa difficile. Il gol infatti è arrivato su una palla che noi non dobbiamo prendere"

Come mai Yildiz dal primo minuto?

"Perchè abbiamo Chiesa che si è fermato e per caratteristiche lui è il sostituto naturale. Bisogna fare le cose con logica. Federico Chiesa si è fermato altrimenti giocava lui. Yildiz è molto intelligente, molto equilibrato e sono felice. Questo è frutto del settore giovanile che per 10 anni ha lavorato bene"

Ha detto Vlahovic rasserenato. Lo aveva visto nervoso?

"No semplicemente nelle ultime due settimane ha subito tante critiche. Questa era la gara giusta per farlo rasserenare. E' un giocatore importante ma ha 23 anni quindi cerco di gestirlo e aiutarlo"

Ha avuto l'impressione che dopo l'1-0 la squadra ha rinunciato a chiudere la gara?

"Nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni clamorose per raddoppiare. Non siamo riusciti e quando è arrivato il pareggio è cambia la gara col Frosinone che ha preso coraggio. Poi nel finale siamo riusciti a chiuderla"

15.30 terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri