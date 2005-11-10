Alvaro Morata, 19 abitazioni nel corso della sua carriera. Due volte alla Juve, poi Milan e Como

Alvaro Morata ha cambiato tantissimi club nel corso della sua carriera. Più abitazioni, a dir la verità, visto che è passato dal Real Madrid alla Juventus per poi tornare al Real Madrid. Poi Chelsea, Atletico Madrid, di nuovo Juventus, di nuovo Atleti, Milan, Galatasaray e Como. Per un totale di diciannove abitazioni: ora è tornato in Spagna.

Lago addio

Morata, nella sua ultima intervista, ha spiegato il suo saluto dopo la stagione scorsa, dove non ha fatto benissimo (zero gol). "Quando ho lasciato il Como ho visto 23, 24 uomini adulti con le lacrime agli occhi, e questo per me vale più di tanti gol o di tanti trofei. Sono stato bene ovunque perché, al di là dell'aspetto sportivo, ho sempre stretto amicizie vere".

La scelta è poi ricaduta sul Leganes, in LaLiga 2. "C'era la possibilità di andare da un mio ex allenatore in un club 'top', ma ho detto di no: voglio stare qui. Ora sono super motivato, felicissimo, e ho solo voglia di divertirmi e dare una mano alla squadra. Conte? Era l'anno dei Mondiali e a Torino non vivevo un periodo particolarmente felice anche per via di un infortunio, non ci fu grande sintonia. Capita, ognuno ha la sua personalità, ma a dire il vero non mi ha aiutato molto. È comunque una persona fantastica, mi ha dato una grande opportunità, ma non posso negare che sotto la sua gestione ho vissuto un periodo molto complicato". Oggi. Alvaro Morata 34 anni.