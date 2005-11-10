Appuntamento al 2027. Già, ma quando esattamente? Moise Kean che fin qui con la maglia del Como ha collezionato solo pochi minuti distribuiti in cinque presenze rischia di tornare a disposizione solo in Primavera. Ieri Cesc Fabregas è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa: "Starà fuori qualche mese, non settimane, ma vogliamo chiudere definitivamente la situazione. Adesso dobbiamo stargli vicino". Una situazione che s'è aggravata in questi giorni quando l'attaccante classe 2000 è stato addirittura portato in Pronto Soccorso: "Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di due-tre settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata a prenderlo l'ambulanza, pensavamo fosse qualcosa di serio", ha detto Fabregas spiegando che si tratta di un problema osseo, non muscolare. Che il nuovo infortunio riguarda la tibia destra, non quella sinistra che aveva creato problemi al giocatore nel corso della scorsa stagione.

A gennaio il Como tornerà sul mercato

La conseguenza di ciò è che il Como a gennaio sarà costretto a tornare sul mercato per acquistare un altro centravanti, per prelevare un nove capace di dar respiro a quel Tasos Douvikas che sta andando ben oltre le più rosee aspettative. A cui recentemente è stato (meritatamente) rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2031. Sebastiano Esposito del Sassuolo è un'idea, Sergio Camello un obiettivo concreto. La speranza però è che possa andare meglio rispetto alle ultime due volte quando il Como pensava di aver risolto il problema puntando su due big. Non è così: a conti fatti sta andando malissimo.

Nell'estate 2025 Morata, ora Kean...

Già, perché nell'estate 2025 Ludi e Suwarso pensavano di aver risolto il problema del centravanti puntando su un uomo d'esperienza come Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo s'è rivelato ottimo uomo spogliatoio, ma il suo apporto in campo è stato praticamente nullo: zero reti in 26 presenze in campionato per un centravanti costato circa 15 milioni di euro che ad agosto è stato spedito in prestito al Leganes, ma a fine stagione tornerà forte di altri due anni di contratto.

Ancor di più è costato Moise Kean, 40 milioni di euro per un centravanti che almeno per questa stagione non ha risolto in alcun modo il problema dell'alternativa a Douvikas. Che costringerà il Como a tornare sul mercato a gennaio per ingaggiare un altro numero nove sperando, stavolta, di trovare davvero un sostituto del bomber ellenico che da gennaio 2025 rappresenta l'unica vera certezza a disposizione di Fabregas in tema di terminale offensivo.