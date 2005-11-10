Morte Jesus de Miguel, raccolta fondi per aiutare la famiglia: partecipa anche Morata

Il calcio spagnolo si stringe attorno alla famiglia di Jesús de Miguel, l'attaccante del Tenerife scomparso tragicamente a 30 anni dopo uno scontro di gioco. Il club delle Canarie ha annunciato la volontà di garantire un sostegno economico alla figlia del calciatore, Carla, di appena un anno, almeno fino al raggiungimento della maggiore età. A confermarlo è stato il presidente Antonio Manuel Porro Granados, intervistato da The Athletic: "La nostra intenzione è quella di sostenere questa giovane ragazza e assicurarci che l'intera famiglia del Tenerife le sia vicina. Vogliamo esserci per lei almeno fino al raggiungimento della maggiore età".

Tenerife, il presidente promette aiuto alla famiglia: "Andremo oltre i nostri obblighi legali"

Il dirigente ha spiegato che l'iniziativa è stata promossa dall'azionista di maggioranza e condivisa dall'intera società: "Forniremo loro tutto il supporto possibile, al di là dei nostri obblighi legali. Stiamo anche valutando altre modalità per incrementare questo aiuto finanziario". De Miguel era stato coinvolto lunedì in un drammatico scontro aereo con il portiere andorrano Jesús Owono. Trasportato d'urgenza in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio, il calciatore non è sopravvissuto nonostante i tentativi dei medici.

Oltre 150mila euro raccolti: anche Morata e Baena aiutano la famiglia di Jesús de Miguel

La solidarietà si è estesa rapidamente a tutto il calcio spagnolo. Fran Sol Ortiz, attaccante dell'Hércules ed ex Tenerife, ha promosso una raccolta fondi online che ha già superato 150.000 euro. Tra i partecipanti figurano anche i nazionali spagnoli Álvaro Morata e Álex Baena, mentre diversi club hanno manifestato la disponibilità a contribuire economicamente. Secondo The Athletic, inoltre, la famiglia dovrebbe ricevere un risarcimento di circa 360.000 euro. Un sostegno concreto per la moglie e la piccola Carla, al centro di una mobilitazione che ha coinvolto l'intero movimento calcistico spagnolo.