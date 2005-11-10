Morata ritrova il gol dopo 279 giorni, ma la doppietta è inutile: Leganes di nuovo k.o.

Alvaro Morata torna a sorridere, ma solo a metà. Dopo 279 giorni senza segnare in una partita ufficiale, l'attaccante del Leganés ha finalmente interrotto il lungo digiuno realizzando una doppietta contro il Real Valladolid. Una prestazione importante a livello personale, ma resa amara dal risultato finale: il Leganés è uscito sconfitto per 4-3 dal José Zorrilla.

Partito dalla panchina, Morata è entrato al 55' con il Valladolid avanti 4-1 e una gara che sembrava ormai chiusa. Il centravanti madrileno ha però avuto il merito di riaprire il match nel finale, trovando due reti che hanno riportato speranza alla squadra ospite. Il primo gol è arrivato al 68': servito da Sancris sul lato dell'area, Morata si è accentrato e, dopo qualche esitazione nella preparazione del tiro, ha trovato la rete con un mancino preciso. Al 92', invece, ha sfruttato un assist di Unax per firmare la doppietta con un destro all'interno dell'area.

Una rimonta sfiorata, ma non completata, e per il Leganés la situazione resta complicata: appena un punto raccolto nelle ultime sei giornate e una classifica sempre più vicina alla zona retrocessione. Per Morata, però, il doppio sigillo rappresenta una piccola svolta: l'ultimo gol ufficiale risaliva al 27 gennaio 2026, quando vestiva la maglia del Como e segnò contro la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia. Quella era stata anche la sua unica rete stagionale con il club lariano, prima del trasferimento in prestito al Leganes. L'ultimo centro in campionato, invece, risaliva al 24 maggio 2025 con il Galatasaray, contro il Goztepe.