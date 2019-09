Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Con l'anticipo della Sardegna Arena, inizia il quarto turno di Serie A, il primo dopo l'inizio delle coppe europee, che alle italiane hanno regalato alterne fortune tra Champions ed Europa League. Con un occhio al turn-over, visto che tra pochi giorni si torna in campo per il turno infrasettimanale; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI BOLOGNA: sempre assente Danilo, in via di guarigione ma ancora non disponibile: come a Brescia sarà Bani a prendere il suo posto. In mediana possibile l'inserimento di Poli dall'inizio al posto di Dzemaili; in attacco Palacio in leggero vantaggio su Destro e Santander per partire dal primo minuto.

QUI ROMA: dopo il turnover di Europa League rientrano molti titolari: in difesa si rivede Florenzi, mentre al centro con Smalling ancora out il dubbio è tra Mancini e Jesus al fianco di Fazio. In mezzo al campo Veretout con Cristante, sulla trequarti può star fuori Kluivert: Mkhitaryan a sinistra, Pellegrini alle spalle di Dzeko e Zaniolo confermato sulla destra.