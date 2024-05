Ufficiale Il Bologna ha riscattato l'attaccante Odgaard. All'AZ Alkmaar 3.5 milioni di euro

Jens Odgaard è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Bologna. Con una nota apparsa sui suoi canali ufficiali, il club emiliano ha reso noto di aver riscattato il suo cartellino dall'AZ Alkmaar: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Jens Odgaard dall’Alkmaar Zaanstreek".

Classe '99, l'ex calciatore di Sassuolo e Inter è tornato in Italia lo scorso 1° febbraio: in quella occasione, il Bologna l'ha acquistato a titolo temporaneo fissando l'opzione per il riscatto a 3.5 milioni di euro.