Boga decide la sfida di Udine, l'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Forte e bella"
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"Forte e bella". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus di Luciano Spalletti vince e aggancia il quarto posto. I bianconeri si sono imposti per 1-0 sul campo dell'Udinese grazie al gol realizzato del neo acquisto Boga che ha portato tre punti importanti in attesa della gara di oggi fra Como e Roma.
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