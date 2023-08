Il Corriere dello Sport sull'Inter: "I nerazzurri offrono 25 milioni di euro per Scamacca"

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha dedicato un pezzo anche al mercato dell'Inter. La società nerazzurra ha virato forte su Gianluca Scamacca, mettendo sul piatto 25 milioni di euro per il suo cartellino. I nerazzurri puntano ad un acquisto a titolo definitivo superando l'offerta della Roma che punta ad un prestito con obbligo di riscatto. Le prossime ore potrebbero essere davvero decisive per portare l'ex Sassuolo a Milano, sponda interista.

L'Inter però lavora anche per il centrocampo e dovrebbe chiudere in tempi brevi anche per Samardzic. I nerazzurri dovrebbero versare 15 milioni di euro nelle casse dell'Udinese oltre che il cartellino di Fabbian.