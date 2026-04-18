Il Monza passa al Ferraris, Il Secolo XIX in prima pagina: "Falsa partenza per la Samp"
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Il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicato al campionato cadetto. La Sampdoria viene sconfitta pesantemente al "Ferraris" dal Monza che aggancia il Venezia in vetta alla classifica. Questa l'apertura del quotidiano: "Falsa partenza per la Samp. Il Monza passa al Ferraris".
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