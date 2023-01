Incerto il futuro granata di Juric. La Stampa: "Il Toro prova a regalargli Praet e Ilic"

L'edizione odierna de La Stampa ha parlato del futuro di Ivan Juric, attratto da un'esperienza in un campionato straniero. La dirigenza del Torino però vorrebbe trattenerlo in panchina, prolungando il suo contratto in scadenza nel giugno 2024 e regalandogli rinforzi adeguati già nella sessione invernale di mercato appena iniziata. I principali obiettivi di mercato sono Dennis Praet del Leicester e Ivan Ilic del Verona: per il primo servono 7,5 milioni di euro, mentre per il secondo il patron gialloblù Setti ne chiede il doppio. Inoltre, Lukic potrebbe finire al West Ham per 15 milioni: cifra che il Toro verserebbe nelle casse del club inglese per il riscatto di Vlasic.