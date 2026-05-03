L'Hellas retrocede in Serie B, l'apertura del Corriere di Verona: "Sipario sull'annata nera"
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La sfida quasi impossibile contro la Juventus sullo sfondo. Poi ci sarà da ricostruire. Il Verona retrocede in Serie B e l'anno prossimo avrà il compito di ripartire d una categoria difficile. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Verona: "Hellas, sipario sull'annata nera: dopo 7 anni i gialloblù retrocedono in Serie B".
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