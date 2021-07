L'Italia fa festa, ma perde una pedina importante. Tuttosport: "Dramma Spinazzola"

vedi letture

L'Italia fa festa, ma perde una pedina importante. Scrive Tuttosport: "Dramma Spinazzola". L'Italia perde uno dei suoi uomini migliori, se non il migliore. Leonardo Spinazzola è stato costretto a fermarsi nel secondo tempo. Lacrime in volto e la sensazione che si tratti di qualcosa di grave. La prima diagnosi racconta di una lesione del tendine d'Achille. Nel 2018 lo stop al crociato, ora un altro lungo stop per il giocatore della Roma, davvero sfortunato. Il suo Europeo naturalmente è già finito.