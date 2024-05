Torino, Buongiorno uomo simbolo: gioca contro il Milan anche se a rischio infortunio

Uno dei grandi protagonisti della vittoria del Torino per 3-1 contro il Milan è stato senza dubbio Alessandro Buongiorno, imperioso come sempre al centro della difesa. A rendere la sua prova ancora più lodevole è il fatto che - stando a quanto riporta La Stampa - il difensore abbia giocato nonostante un affaticamento muscolare che lo aveva frenato nelle ore precedenti al match.

C'era un'Europa da tenere viva e Buongiorno non si è tirato indietro, mettendo a rischio anche la sua partecipazione agli Europei in programma tra qualche settimana in Germania. Giovedì l’Italia conoscerà i nomi della sua Nazionale in partenza per il suolo tedesco: 30 saranno i convocati, ventisei quelli che saliranno

sull’aereo per Euro 2024 e il difensore granata sarà quasi certamente uno di questi. Esempio dunque di attaccamento alla maglia, ma dal futuro incerto: su di lui Inter, Milan e club di Premier League. Nulla è ancora deciso, magari l'Europa col Toro può cambiare le carte in tavola.