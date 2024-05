Juve alla francese: Giuntoli su Todibo e Khephren Thuram. C'è la carta Lindsell-Train

Una Juve in salsa francese? Secondo Tuttosport i bianconeri potrebbero proseguire nel solco della tradizione, pescando ancora dalla Francia. Nel mirino ci sono Jean-Clair Dimitri Roger Todibo, difensore classe 1999 del Nizza, e Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 suo compagno di squadra. Giuntoli li ha messi nel mirino per la prossima stagione ma la concorrenza non manca.

Todibo ha un contratto fino al 2027 con il Nizza, ha uno stipendio alla portata (1,2 milioni) ma il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 35 milioni con Manchester United, Liverpool, Tottenham e Bayer Leverkusen alla finestra. La Juve potrebbe giocare, oltre alla carta contropartite tecniche, anche un'altra carta. "Cioè il gruppo Lindsell-Train, secondo socio Juve dopo Exor, nonché socio del Manchester United che sta trattando con il miliardario Sir Jim Ratcliffe (proprietario del colosso petrolchimico Ineos, azionista al 25% dei “Red Devils”) la sua scalata al vertice rilevando le quote dei Glazer. E il Nizza che c’entra? Facile: Ratcliffe è il proprietario del sodalizio rossonero".