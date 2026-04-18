La Samp crolla con il Monza, La Repubblica (ed. Genova): "La salvezza è il solo traguardo"
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Sampdoria sconfitta in casa. La squadra di Attilio Lombardo è stata battuta pesantemente dal Monza al "Ferraris" per 3-0. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "La Samp crolla con il Monza. La salvezza è il solo traguardo".
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