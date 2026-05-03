Scudetto ormai vicino, QS oggi in prima pagina: "Inter, manca solo un passo"
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"Inter, manca solo un passo": quello appena riportato è il titolo principale del QS, per quanto riguarda la prima pagina di oggi. Basta un pari oggi contro il Parma e sarà scudetto per i nerazzurri. Sembra essere ormai questione di ore per la festa, anche grazie allo 0-0 del Napoli in trasferta a Como.
Largo anche alle altre big del campionato: "Sassuolo-Milan vale tutto. Juve-Verona, una trappola". Anche i rossoneri possono approfittare del pari dei partenopei. La squadra di Spalletti affronta una squadra appena retrocessa e quindi con la mente sgombra.
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