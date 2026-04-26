Solo 0-0 contro il Lecce, L'Arena in apertura: "Hellas pari, caduta in B rinviata"
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Pareggio con poche emozioni al "Bentegodi". Il Verona non va oltre lo 0-0 contro il Lecce e rimanda l'aritmetica retrocessione in Serie B. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Hellas pari, caduta in B rinviata". In apertura anche un titolo dedicato allo scandalo che sta colpendo il mondo arbitrale con il designatore di Serie A Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: "VAR con l'Inter: arbitro indagato".
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