"Trappola Verona, vietato sbagliare": il Quotidiano Sportivo in prima pagina avvisa il Milan
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"Trappola Verona, vietato sbagliare. Max pensa solo all'Euro pass": così il Quotidiano Sportivo in prima pagina descrive oggi la sfida del Milan contro l'Hellas Verona delle 15. Poi sulla sfida giocata ieri sera: "Il derby di Gasp è 1-1. Subito Krstovic, perla Hermoso. Il pari scontenta Roma e Dea".
Sulla corsa all'Europa che conta: "Juve, fame di Champions. Spalletti cerca lo scatto con il Bologna (20.45). Crollo Napoli". Sull'Inter: "Volata tricolore, l'Inter prepara la doppia festa".
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