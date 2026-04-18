Vantaggio a +12, Scudetto vicino. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter padrona"
TUTTO mercato WEB
"Inter padrona" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Vantaggio a +12, Scudetto vicino per i nerazzurri. Thuram, Barella e Zielinski piegano la resistenza del Cagliari nella ripresa e avvicinano Chivu alla vittoria del campionato. Domenica 26 prima possibile data per lo Scudetto. Esulta il tecnico interista: "Lo scorso anno ora è alle spalle".
Casa Milan - "Qui si fa il nuovo Milan" scrive il quotidiano sempre in prima pagina. Massimiliano Allegri a pranzo con Furlani: in ballo c'è il futuro rossonero. Incontro per convincere il tecnico, tentato dalla Nazionale, a rimanere.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile