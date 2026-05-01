Verso le elezioni FIGC, Il Tempo apre: "Calciatori e allenatori stanno con Malagò"
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Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, ma non di questioni meramente di campo. Il tema è quello legato alla nuova presidenza della FIGC e il titolo è quello riportato di seguito: "Calciatori e allenatori stanno con Malagò". Sostegno importante, che lo rende il candidato numero uno per il post Gravina.
Le sue parole dopo tale appoggio: "Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Li ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C"
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