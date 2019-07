Sono ore abbastanza tese e concitate per il futuro della nazionale del Marocco. Eliminata a sorpresa ai rigori dal Benin negli ottavi di finale di Coppa d'Africa, la selezione nord-africana potrebbe anche cambiare guida tecnica. Perché come riferisce France Football, il commissario tecnico Hervé Renard - in panchina dal 2016 - avrebbe presentato alla propria federazione la richiesta ufficiale di dimissioni dall'incarico. Anche se, riferiscono da Oltralpe, queste sarebbero state, almeno per il momento, rifiutate. Si attendono nuovi sviluppi.