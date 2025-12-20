Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi

Oggi alle 12:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La sfida Cagliari-Pisa apre la domenica di Serie A con un confronto dal peso specifico elevatissimo. Alle 12.30 l'Unipol Domus farà da cornice a una gara cruciale in ottica salvezza, con entrambe le squadre chiamate a fare punti per dare una svolta alla propria classifica e affrontare con maggiore fiducia il prosieguo della stagione.

Pronostico Cagliari-Pisa quote


È un Cagliari altalenante quello delle ultime partite: la sconfitta contro l'Atalanta nell'ultimo turno è stata la seconda nelle ultime tre gare, intervallata però dal gran successo contro la Roma, che ha ridato ossigeno alla classifica e fiducia all'ambiente. La squadra di Fabio Pisacane punta ora a ritrovare continuità, facendo leva sul fattore campo e replicando l'ultima prestazione offerta davanti al proprio pubblico.

Situazione decisamente più delicata per il Pisa, reduce da tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare i nerazzurri al penultimo posto in classifica. I numeri spiegano le difficoltà della squadra di Alberto Gilardino: con appena 10 gol segnati, il Pisa vanta il peggior attacco del campionato e lontano da casa non ha ancora mai vinto, collezionando quattro pareggi e tre sconfitte. Dati che rendono la trasferta di Cagliari un banco di prova decisivo per provare a invertire la rotta. E nelle quote Cagliari-Pisa, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Cagliari-Pisa: GOAL
snai1.97info
eurobet1.98info
bet3652.00info
netwin2.00info
Cagliari Pisa pronostico, i precedenti


I precedenti tra Cagliari e Pisa raccontano di una sfida abbastanza equilibrata, con 23 confronti complessivi all'attivo. Il bilancio sorride leggermente ai sardi, avanti con 9 vittorie, a fronte di 9 pareggi e 5 successi dei toscani. L'ultimo incrocio risale alla stagione 2022/23 di Serie B, quando le due squadre si spartirono la posta sia all'andata che al ritorno: 1-1 in Sardegna e 0-0 all'Arena Garibaldi. Per ritrovare un successo del Cagliari in Serie A contro il Pisa bisogna invece tornare alla stagione 1990/91, quando i rossoblù si imposero per 2-1. Il Pisa, dal canto suo, vanta un solo successo in Sardegna nella sua storia: era il campionato di Serie C 1961/62, un dato che sottolinea quanto l'Unipol Domus – e prima ancora il Sant'Elia – sia tradizionalmente un campo ostico per i nerazzurri.

Pronostico marcatore Cagliari-Pisa


Tra i possibili protagonisti della sfida spicca senza dubbio Sebastiano Esposito, uno degli uomini più in forma del Cagliari. I numeri parlano chiaro: tre gol e due assist nelle ultime cinque partite certificano un momento di crescita importante per l'attaccante di proprietà dell'Inter, che sembra aver finalmente trovato quella continuità mancata finora. La gara contro il Pisa rappresenta un'occasione preziosa per confermare il suo momento di forma e trascinare i rossoblù verso tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. E nelle scommesse Cagliari-Pisa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cagliari-Pisa: ESPOSITO SEGNA
vincitu3.70info
admiralbet3.55info
williamhill3.70info
betflag3.50info
Dove vedere Cagliari-Pisa in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Cagliari-Pisa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 21 dicembre alle 12:30 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

