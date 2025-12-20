Non solo Beretta, tentativo della A sull'indice di liquidità: tutte le novità dal Consiglio Federale

Nel corso del consiglio federale andato in scena a Roma quest’oggi - con diversi esponenti collegati da Riyadh - la Lega Calcio Serie A ha tentato di riportare a 0,8 la misura dell’indicatore di liquidità, invece di 0,7, in vista del prossimo mercato. Un tentativo respinto, però, dalla FIGC e dalle altre componenti federali. Nessuna novità concreta sulla riforma, ma a gennaio Gravina ha messo in calendario tre incontri per iniziare a discuterne.

Di seguito tutti i provvedimenti ufficiali presi oggi, oltre alla nomina di Mario Beretta come direttore del settore tecnico.

LICENZE E NOIF. Nella definizione dello schema delle norme del sistema delle Licenze Nazionali e del Titolo VI delle NOIF, il Consiglio ha approvato per la Lega B e la Lega Pro per la progressiva riduzione del limite di età (Under 23 nel 2026, Under 22 nel 2027 e Under 21 nel 2028) dei calciatori selezionabili per le squadre Nazionali, i cui costi e i relativi ammortamenti possono essere esclusi dal calcolo del numeratore del Costo del Lavoro Allargato. Inoltre è stata fissata, d’accordo con la Commissione Indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la data ultima per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati professionistici per il prossimo 16 giugno.

IL FEMMINILE. Approvando all’unanimità il sistema delle Licenze Nazionali femminili per la stagione 2026/27, il Consiglio ha anche deliberato di utilizzare nel girone B di Serie C (ora a 19 squadre) un coefficiente moltiplicatore da applicare ai parametri per individuare la ‘squadra meglio classificata’ al fine di garantire omogeneità nell’applicazione dei criteri. Inoltre, è stato ridotto il numero delle retrocessioni da 9 a 8 ed è stata decisa l’estensione dei Play-out anche alla squadra ultima in classifica qualora il distacco dalla penultima sia inferiore agli 8 punti. La squadra quintultima in classifica non partecipa ai Play-out.

LE NOMINE. Il Consiglio ha approvato all’unanimità la composizione della sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale: Lorenzo Maria Coen, Accursio Gallo, Loredana Germanò, Elisabetta Ricchiuti, Federico Salinari, Roberto Leoni. È stata inoltre rinnovata anche la composizione della Commissione per le analisi delle domande ex art.52 comma 10: Pierfrancesco Bruno, Silvia De Blasis e Salvatore Di Meglio. Infine, sono stati rinnovati gli organici della Commissione Licenze UEFA 1° Grado: Tommaso Miele (presidente), Saverio Andreani (vice presidente), Riccardo Acernese, Adriano Bonazzi, Luca Bozza, Emilio Farolfi, Laura Santoro; nonché quella di 2° Grado: Bernadette Vera (presidente), Francesca Bilancia (vice presidente), Davide Allegri, Mauro Checcoli, Domenico De Leo, Francesco Di Ciommo, Donato Masciandaro.