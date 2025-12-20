Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Juventus Roma

Quote risultato esatto Juventus Roma
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Alle 20:45 i riflettori si accendono su una delle grandi classiche del campionato: Juventus e Roma si sfidano in una gara dal peso specifico enorme, uno snodo cruciale nella corsa alla Champions League che promette tensione, equilibrio e punti pesantissimi in palio. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Roma: 1-0
Quote risultato esatto Juventus Roma, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Roma più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Una scelta che trova diverse spiegazioni nei numeri e nel recente andamento del confronto.

Basti pensare che le due squadre hanno chiuso in parità tutti e tre gli ultimi scontri diretti, due dei quali proprio con il risultato di 1-1, segnale di un equilibrio ormai consolidato. La Juventus può certamente far valere il fattore campo, ma dall'altra parte c'è una Roma organizzata e difficile da superare: la squadra di Gian Piero Gasperini è infatti una delle più solide in trasferta, con la miglior difesa del campionato lontano dall'Olimpico, appena quattro reti subite in sette gare. Elementi che spingono molti scommettitori a immaginare una sfida bloccata e decisa dai dettagli, con il segno X come esito più plausibile.

Pronostico risultato esatto Juventus-Roma: 1-1
Quote risultato esatto Juventus-Roma, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Roma è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita molto chiusa ed equilibrata, in cui appare complicato immaginare una delle due squadre prendere il largo o imporsi con ampio margine.

Juventus-Roma quote risultato esatto: 0-0/1-0/0-1
