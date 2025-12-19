Serie C, 19ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Avanti le tre big del Girone C
Sono appena terminati i primi tempi dei tre anticipi della 19ª giornata del campionato di Serie C. L'ultima del 2025. In campo sei formazioni del Girone C, con Benevento, Cosenza e Casertana avanti al 45' su Audace Cerignola, Cavese e Giugliano. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C, 19ª GIORNATA
GIRONE C
In corso
Audace Cerignola-Benevento 0-3 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta
Cosenza-Cavese 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
7' Langella
Giugliano-Casertana 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
26' Heinz, 27' Betivegna
Sabato 20 dicembre
Ore 14:30 - Salernitana-Foggia
Ore 14:30 - Sorrento-Picerno
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Catania-Atalanta U23
Ore 14:30 - Latina-Crotone
Ore 17:30 - Monopoli-Potenza
Ore 20:30 - Casarano-Team Altamura
Ore 20:30 - Siracusa-Trapani
GIRONE A
Sabato 20 dicembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Alcione Milano
Ore 14:30 - Trento-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Pro Patria-Renate
Ore 17:30 - Virtus Verona-Lumezzane
Domenica 21 dicembre
Ore 14:30 - Vicenza-Triestina
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Arzignano
Ore 17:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 17:30 - Lecco-Pergolettese
Ore 17:30 - Novara-Ospitaletto
Lunedì 22 dicembre
Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23
GIRONE B
Sabato 20 dicembre
Ore 14:30 - Carpi-Guidonia Montecelio
Ore 14:30 - Torres-Arezzo
Ore 17:30 - Livorno-Pontedera
Ore 17:30 - Pineto-Gubbio
Ore 17:30 - Sambenedettese-Vis Pesaro
Domenica 21 dicembre
Ore 12:30 - Ascoli-Campobasso
Bra-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pianese-Ternana
Ore 17:30 - Perugia-Forlì
Riposa: Ravenna