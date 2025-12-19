Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spalletti sul gioco espresso dalla Juventus: "Meglio avere abiti stropiacciati ed essere disponibili"

Spalletti sul gioco espresso dalla Juventus: "Meglio avere abiti stropiacciati ed essere disponibili"
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
ieri alle 21:38Serie A
Niccolò Righi

Nel giorno di vigilia della sfida tra la Juventus e la Roma, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti che, a proposito del gioco espresso dalla sua squadra, ha dichiarato: "Questo fatto di essere anche belli dipende anche dal fatto di essere affascinante per gli sportivi. È meglio avere gli abiti stropicciati ed essere disponibili in partita. Il bello è l'intensità, correre dietro al tuo avversario. Adesso in questo calcio devi andare forte e anticipare le cose che ti capiteranno. La cosa più importante è quella di prevedere perché se no rischi di non trovare spazi. Noi abbiamo dei margini di miglioramento e bisognerà vedere se riusciremo a trovare questi spazi, perché le situazioni cambiano in maniera rapida durante la partita e devi essere bravo a riconoscerle subiti. Devi essere impulsivo nel saperlo riconoscere. Anche Bodo secondo abbiamo fatto una buona partita, adesso siamo andati avanti e sono contento".

Sulla cene con Gasperini?
"Io sto bene con tutti, con molti di questo campionato. Lui è uno di quelli che mi ha messo curiosità da sempre, è il modo di praticare un mestiere che fa la differenza, da uno come Gasperini c'è da imparare. E' un modello di fabbrica il Gasp brand, ormi lo fanno un po' tutti questa cosa qua, quanti dicono: fanno come l'Atalanta o come la Roma adesso. All'inizio a Crotone faceva già così, questo uomo contro uomo. Tutti i suoi ex calciatori che fanno gli allenatori giocano tutti come lui: Palladino, Juric, Bocchetti, Modesto.. guarda la Roma attuale. Calciatori trasformati da un punto di vista di mentalità, se non sei di livello ti sgama, ti trova i difetti. Mancini ora fa goal da ogni parte del campo, chiunque è disponibile in qualsiasi posizione di campo. Individualmente ti recintano, è una cosa difficile d liberarsi, trovare una possibilità di spazi. Lui attraverso il suo modo asfissiante riesce a non farteli acchiappare, lo fa in maniera continua e opprimente, avvolgente e non ti rimane spazio per avere la libertà di esibire il tuo calcio. Se non vai oltre il duello è impossibile, se no si entra dentro la loro partita. Per me è uno di quelli che ha inventato un modo a cui ora in tanti fanno riferimento. Come Sacchi ha creato delle situazioni nuovi anche Gasperini e per cui si fanno i complimenti".

Quanto cambia la Juve senza Koop? Cosa si aspetta dopo queste 2/3 settimane?
"Non so prevedere il mio futuro senza Koop, però cerco didecidere sulle abitudini che devono avere i giocatori. Noi dobbiamo creare delle belle abitudini. Noi vogliamo giocare da dietro e non in orizzontale, però dipende dall'avversaro, perchè loro ti vengono addosso anche sul portiere. Quello del Como che non butta mai via la palla contro la Roma l'ha fatto. Perchè tutti vanno a pressare alto? Perchè i difensori hanno vantaggio a prendere la palla. Adesso il giocatore libero è il portiere e dobbiamo valutare quello. Poi dobbiamo vedere se senza Koop saremo bravi ad uscire da dietro. Non c'è una muta per le partite facili o difficili, noi dobbiamo mettere tutta la forza che abbiamo sapendo che sarà una partita difficile. Devi agire e non reagire. Noi dobbiamo fare le cose da Juventus a prescindere con chi giocherai. Mi aspetto di incidere in tutto quello che è giocare una partita in generale".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa.

TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?