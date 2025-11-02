Pronostico Lazio-Cagliari, Sarri punta al balzo in classifica contro un Cagliari in difficoltà

Pronostico Lazio-Cagliari nettamente in favore dei biancocelesti. Allo Stadio Olimpico si chiude la decima giornata di campionato con il posticipo del lunedì sera tra Lazio e Cagliari.

Pronostico Lazio-Cagliari quote

Laarriva all’appuntamento forte di una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi, frutto di tre pareggi e due vittorie, segnale di una crescita evidente dopo un avvio incerto. Il rendimento migliora soprattutto all’Olimpico, dove i biancocelesti hanno realizzato 8 degli 11 gol stagionali, confermando la propria solidità tra le mura amiche. Situazione più complicata per il, che non vince dal 19 settembre e nelle ultime cinque gare ha raccolto solo due pareggi e tre sconfitte. Curiosamente, però, i rossoblù sembrano più a loro agio lontano da casa, con una sola sconfitta esterna - a Napoli - a fronte di due pareggi e una vittoria. E nelle, l'esito SEGNA CASA è offerto a:

Lazio Cagliari pronostico, i precedenti

Sono 85 i precedenti tra Lazio e Cagliari in Serie A, con un bilancio nettamente favorevole ai biancocelesti: 47 vittorie, 21 successi rossoblù e 17 pareggi. La storia recente conferma il dominio della squadra capitolina, che nelle ultime 10 sfide ha ottenuto 9 vittorie e un solo pareggio. L'ultimo successo del Cagliari contro la Lazio risale alla stagione 2012-13, quando si impose 1-0 in Sardegna, mentre per trovare una vittoria rossoblù all'Olimpico bisogna tornare addirittura al 2009, con un altro 1-0 firmato da Matri. L'ultimo confronto tra le due squadre è quello della scorsa stagione, deciso dal 2-1 in favore della Lazio grazie alle reti di Dia e Zaccagni su rigore, con Luvumbo a segno per i sardi.

Pronostico marcatore Lazio-Cagliari

In casa Lazio,è diventato l'emblema del riscatto. Da giocatore ai margini, quasi dimenticato, il centrocampista croato si è trasformato in uno dei protagonisti della nuova squadra di Maurizio Sarri. Il gol segnato alla Juventus non è stato un episodio isolato, ma il segnale di una vera e propria rinascita: Basic è oggi l'uomo più pericoloso in zona offensiva, con quattro tiri nello specchio nelle ultime due partite, più di qualsiasi altro compagno. Per questo motivo, dopo il palo colpito contro il Pisa, anche nel posticipo di lunedì potrebbe essere uno dei protagonisti della sfida. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Cagliari è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 3 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

