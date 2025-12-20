Lazio-Cremonese, le probabili formazioni: emergenza per Sarri. Noslin ci prova

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese e le ultime dai campi (Sabato, ore 18, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN)

Come arriva la Lazio.

È nuovamente in emergenza la Lazio di Maurizio Sarri, che deve fare i conti con ben sei assenze in vista della sfida con la Cremonese. Oltre a Isaksen e Rovella, non ci saranno gli squalificati Basic e Zaccagni, mentre da lunedì sono partiti per la Coppa d’Africa Dele-Bashiru e Dia. Come se non bastasse il tecnico toscano deve fare i conti con l’influenza che ha colpito Romagnoli e Noslin. Il primo viaggia verso il recupero, il secondo si gioca una maglia con Pedro sulla corsia di sinistra al posto di capitan Zaccagni. Davanti a Provedel dunque linea difensiva con Marusic a destra, Gila che rientra dalla squalifica al centro con Romagnoli e Pellegrini a sinistra, in caso di forfait dell’ex Milan è pronto Provstgaard. A centrocampo sarà Vecino a prendere il posto di Basic e completare il terzetto con Cataldi in regia e Guendouzi. In attacco Noslin spera di recuperare per giocare la prima da titolare a sinistra nel tridente completato da Castellanos e Cancellieri.

Come arriva la Cremonese.

Senza lo squalificato Payero e l'indisponibile, annunciato da Nicola, Bianchetti, la Cremonese dovrà cambiare qualcosa per la trasferta all'Olimpico contro la Lazio, con il tecnico che è pronto a lanciare Ceccherini in difesa e Zerbin, in ballottaggio con Grassi, nel ruolo di mezzala. Davanti ad Audero ci saranno poi anche Terracciano e Baschirotto, mentre in mediana spazio a Bondo e Vandeputte con Pezzella e Floriani Mussolini sulle corsie esterne. In attacco invece confermatissima la coppia formata da Bonazzoli e Vardy.