Quote risultato esatto Bologna-Juventus

Questa sera, alle 20.45, il Dall'Ara accende i riflettori su un confronto d'alta classifica valido per la 15ª giornata di Serie A: Bologna-Juventus. La squadra di Luciano Spalletti parte leggermente favorita secondo i bookmakers, ma i rossoblù guidati da Vincenzo Italiano possono sfruttare il fattore campo e sono attualmente davanti in classifica, determinati a prendersi i 3 punti dopo il passo falso subito contro la Cremonese e il pari sul campo della Lazio. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Juventus.

Pronostico risultato esatto Bologna-Juventus: 1-0 8.30 info 7.60 info 8.25 info 7.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Bologna Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta del pareggio per. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito per diversi motivi. Innanzitutto, le difficoltà di questa Juventus soprattutto fuori casa e il numero non indifferente di pareggi ottenuti in questo campionato (5). Dall'altra parte il Bologna sta vivendo nelle ultime gare un momento di flessione, come si evince dal ko nell'ultimo confronto casalingo contro la Cremonese.

Risultato esatto Bologna-Juventus: 1-1 6.00 info 5.75 info 6.00 info 5.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Bologna-Juventus, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Bologna-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara equilibrata, ma al tempo stesso non priva di gol. Interessanti le quote relative a una partita con almeno 2-3 reti.

Bologna-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.50 info 2.16 info 2.10 info 2.56 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: