Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Bologna-Juventus

Quote risultato esatto Bologna-JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera, alle 20.45, il Dall'Ara accende i riflettori su un confronto d'alta classifica valido per la 15ª giornata di Serie A: Bologna-Juventus. La squadra di Luciano Spalletti parte leggermente favorita secondo i bookmakers, ma i rossoblù guidati da Vincenzo Italiano possono sfruttare il fattore campo e sono attualmente davanti in classifica, determinati a prendersi i 3 punti dopo il passo falso subito contro la Cremonese e il pari sul campo della Lazio. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Juventus.

Pronostico risultato esatto Bologna-Juventus: 1-0
vincitu8.30info
starcasino7.60info
netwin8.25info
williamhill7.60info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Bologna Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Bologna-Juventus più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito per diversi motivi. Innanzitutto, le difficoltà di questa Juventus soprattutto fuori casa e il numero non indifferente di pareggi ottenuti in questo campionato (5). Dall'altra parte il Bologna sta vivendo nelle ultime gare un momento di flessione, come si evince dal ko nell'ultimo confronto casalingo contro la Cremonese.

Risultato esatto Bologna-Juventus: 1-1
bet3656.00info
betflag5.75info
netbet6.00info
eurobet5.80info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Bologna-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Bologna-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara equilibrata, ma al tempo stesso non priva di gol. Interessanti le quote relative a una partita con almeno 2-3 reti.

Bologna-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
planetwin3652.50info
domusbet2.16info
sisal2.10info
starvegas2.56info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Al Dall’Ara arriva la Juventus. Il Corriere di Bologna sprona in apertura: “Provaci... Al Dall’Ara arriva la Juventus. Il Corriere di Bologna sprona in apertura: “Provaci ancora”
Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz... Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
La Repubblica (ed. Bologna): "Il Dall'Ara vuole far festa alla Juve". La vittoria... La Repubblica (ed. Bologna): "Il Dall'Ara vuole far festa alla Juve". La vittoria manca da 27 anni
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Bologna-Juventus Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa... Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta