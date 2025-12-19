Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Agostinelli: "Lazio, con la Cremonese ci sarà da soffrire. Mandas? Serve prendere una decisione"

Andrea Piras
Oggi alle 17:00Serie A
Andrea Piras

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Andrea Agostinelli ha parlato della Lazio soffermandosi soprattutto sul mercato e sulle voci che vedrebbero Mandas lontano dalla capitale nella prossima sessione di trattative a gennaio: "Credo sia logico mandare a giocare in prestito Mandas - sottolineano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it -. Se non gioca si svaluta, è uno di quelli che puoi dare. Su di lui, è tempo di prendere una decisione. Poi mi metto soprattutto mi metto nei panni del tecnico, se l’uscita di scena di un giocatore puo’ comportare un beneficio su altri aspetti va fatto".

Lazio-Cremonese c'è il rischio di pensare sia una gara facile? No, la Lazio non ricadrà in quell’errore - ha commentato ancora l'ex biancoceleste - ancor di più nel momento in cui ti manca un giocatore così importante come Zaccagni. Lui, soprattutto in casa, ha sempre fatto qualcosa in più degli altri. Non sarà una partita impossibile, ma ci sarà da soffrire anche sabato.

La cosa fondamentale è importante essere pronti a farlo. Il morale è quello giusto - ha concluso Andrea Agostinelli - ma i punti fatti dalla Cremonese sono stati meritati, è una squadra tosta, ha buoni attaccanti come Bonazzoli e Vardy, sono pericolosi sui calci piazzati".

