Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 16ª giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 16ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento, non sono presenti Napoli, Parma, Inter, Lecce, Hellas Verona, Bologna, Como e Milan che recupereranno le gare tra il 14 e il 15 gennaio visti gli impegni in Supercoppa Italiana di partenopei, nerazzurri, felsinei e rossoneri):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Pasalic, Bellanova, Kossounou, Lookman, Djimsiti.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Felici, Liteta, Luvumbo, Zé Pedro.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Sarmiento, Bianchetti.
Squalificati: Payero.
FIORENTINA
Indisponibili: Fazzini, Gosens, Lamptey, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Gronbaek, Cornet, Messias, Cuenca.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Gatti, Vlahovic, Pinsoglio.
Squalificati: Koopmeiners.
LAZIO
Indisponibili: Dele-Bashiru, Dia, Isaksen, Rovella.
Squalificati: Basic, Zaccagni.
PISA
Indisponibili: Cuadrado, Esteves, Stengs, Akinsanmiro, Nzola.
Squalificati: Nzola.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, El Aynaoui, Ndicka.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup, Paz, Berardi, Coulibaly.
Squalificati: Thorstvedt.
TORINO
Indisponibili: Coco, Masina, Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kamara, Zemura, Atta.
Squalificati: nessuno.