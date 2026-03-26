Prossima squadra De Zerbi, il tecnico italiano torna in Premier?

Il futuro di Roberto De Zerbi resta incerto, ma un aspetto appare ormai chiaro: per rivederlo in panchina bisognerà attendere almeno l'inizio della prossima stagione. Lo scorso febbraio l'addio al Marsiglia aveva scosso profondamente l'ambiente del club francese, aprendo subito interrogativi sul prossimo passo dell'allenatore italiano.

Nei giorni successivi il nome di De Zerbi è stato accostato con insistenza a diversi club, Tottenham su tutti. La linea dell'ex OM, però, sembra essere ben definita: nessuna decisione affrettata. Una pausa più strategica che obbligata, utile per preparare con attenzione il prossimo capitolo della sua carriera. Ma nonostante questa scelta, i bookmaker hanno già pubblicato le quote prossima squadra De Zerbi.

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Prossima squadra De Zerbi, le ultime notizie

Il Tottenham di Igor Tudor è impegnato nella difficile corsa salvezza in Premier League. Il tecnico croato, arrivato un mese fa al posto di Thomas Frank, per ora resta saldo sulla panchina degli Spurs, ma il suo futuro appare segnato: anche in caso di permanenza in Premier, Tudor non dovrebbe essere confermato. La dirigenza londinese si sta già muovendo per il futuro e tra i nomi in cima alla lista per aprire un nuovo ciclo c'è proprio quello di Roberto De Zerbi.

Oltre al Tottenham, sono diversi i club accostati a De Zerbi, come dimostrano anche le quote dei bookmaker. Tra le destinazioni più probabili spicca la Fiorentina (4.00), sempre più orientata a separarsi da Vanoli al termine della stagione. Nel gruppo delle possibili pretendenti compare anche il Napoli (8.00), club al quale De Zerbi era già stato accostato in passato. Più staccate, invece, altre squadre di Serie A come Lazio (15.00), Como (20.00) e Juventus (30.00).

Tra le ipotesi estere figurano infine Manchester United (10.00), Chelsea (15.00) e Liverpool (20.00), mentre resta sullo sfondo anche la possibile opzione Arabia Saudita (20.00).

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