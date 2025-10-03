Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa

La seconda giornata della League Phase di Europa League ha confermato l’imprevedibilità della competizione, regalando colpi di scena e risultati inattesi. A sorridere sono soprattutto le outsider: in vetta alla classifica c’è infatti la Dinamo Zagabria, seguita da Midtjylland, Aston Villa, Braga e Lione, a testimonianza di un equilibrio che rende ogni turno aperto a sorprese. Serata amara invece per le italiane: la Roma, piegata dal Lille, scivola fino al quindicesimo posto, mentre il Bologna resta lontano dai piani alti, fermo alla posizione numero 27. Scopri le Quote vincente Europa League 2024/25. Nella tabella trovi le migliori attualmente disponibili.

Quote vincente Europa League: le favorite

L’Europa League 2025/26 prende il via con un gruppo di favorite già ben delineato secondo i bookmaker. In prima fila c’è l’di Unai Emery, tecnico che vanta il record di quattro successi nella competizione. Alle spalle degli inglesi si collocano la, che con Gasperini è decisa a lasciare il segno anche in Europa, e il, desideroso di riscattarsi dopo la finale di Conference persa e pronto a puntare ad un bersaglio più prestigioso. Non vanno trascurate poi, outsider capaci di impensierire chiunque. D'altronde, la storia recente insegna che l’Europa League è spesso terra di sorprese, dove anche le squadre meno accreditate riescono a ribaltare i pronostici.

Roma vincente Europa League quote

Lainciampa all'Olimpico e perde l'esordio casalingo in Europa League per la seconda volta nella sua storia, un dato che non accadeva dal lontano 1988/89 contro il Norimberga (all'epoca Coppa Uefa). Contro il Lille la squadra di Gasperini ha pagato a caro prezzo la scarsa concretezza sotto porta, con tre rigori consecutivi falliti che hanno vanificato le occasioni per almeno agguantare il pareggio. Un passo falso pesante, che però non cancella l'ottima vittoria ottenuta a Nizza all'esordio: un segnale che tiene viva la speranza di poter recitare un ruolo da protagonista nel cammino europeo. Di seguito la tabella con le migliori

Quote ROMA vincente Europa League 10.00 info 10.00 info 10.00 info 8.00 info

Bologna vincente Europa League quote

Avvio in salita per ildi Vincenzo Italiano, che alla vigilia si presentava come una delle outsider più intriganti di questa Europa League, capace di mettere pressione alle favorite. Le prime due uscite, però, non hanno sorriso ai rossoblù: dopo la sconfitta all'esordio al Villa Park contro l'Aston Villa, è arrivato soltanto un pareggio al Dall'Ara con il Friburgo, maturato nonostante un vantaggio mantenuto per gran parte del match. Un bottino magro che frena l'entusiasmo, ma non spegne le ambizioni: il cammino è ancora lungo e i margini per invertire la rotta restano ampi. Di seguito leaggiornate.

Quote BOLOGNA vincente Europa League 10.00 info 12.00 info 15.00 info 15.00 info

Aston Villa vincente Europa quote

L'di Unai Emery continua a dettare legge in Europa League e, con sei punti conquistati in due partite, si conferma tra le principali candidate al trionfo finale. Il tecnico spagnolo, che in questa competizione ha costruito gran parte della sua leggenda, ha guidato i Villans a due vittorie di spessore contro avversari insidiosi come Bologna (1-0) e Feyenoord (0-2), dimostrando solidità e maturità internazionale. Partiti con il piede sbagliato in Premier League, gli inglesi sembrano intenzionati a concentrare energie e ambizioni sul palcoscenico europeo, con l'obiettivo dichiarato di riportare a Birmingham una coppa che avrebbe il sapore della consacrazione. Di seguito trovi le migliori

Quote ASTON VILLA vincente Europa League 5.50 info 5.50 info 7.00 info 5.50 info

Albo d'Oro Europa League

L'Europa League è una delle competizioni calcistiche più prestigiose d'Europa. Nata nel 1971 come Coppa UEFA, la competizione è cambiata più volte nel tempo, ma è sempre rimasta una vetrina per le squadre di club provenienti da tutta Europa. L'Albo d'Oro dell'Europa League, che raccoglie i nomi delle squadre vincitrici, è dominato da alcuni club storici come il Siviglia, che ha conquistato il titolo ben 7 volte, rendendolo la squadra più titolata nella storia del torneo. Altri club di spicco come Liverpool, Atletico Madrid, Inter e Juventus hanno 3 volte alzato il trofeo, dimostrando il livello di competizione e l'importanza della manifestazione. La squadra campione in carica è il Tottenham che, guidato da Ange Postecoglou, ha vinto la finale della scorsa edizione 1-0 contro il Manchester United. L'ultima italiana a vincere è stata invece l'Atalanta di Gasperini nel 2024.

FAQ sulle quote vincente Europa League

1 - Dove si trovano le quote vincente Europa League sui bookmakers?

Le quote vincente Europa League si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Europa League” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l’opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per l'ex Coppa Uefa 2026?

La squadra favorita per l'Europa League 2026 varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti dell'Europa League e la favorita è l'Aston Villa, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Europa League presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Europa League dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della coppa. Oltre alle "Quote vincente Europa League", troviamo:

Quote finalista: per le squadre che potrebbero raggiungere la finale della competizione;

Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nel torneo;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti dell'Europa League.