Quote Italia ripescata Mondiali 2026, quali sono le chance degli azzurri?

L'eliminazione ai calci di rigore contro la Bosnia pesa ancora e l'idea di assistere al Mondiale per la terza volta consecutiva senza la Nazionale italiana continua ad essere difficile da accettare. Da settimane circolano indiscrezioni su un possibile ripescaggio degli Azzurri legato a scenari geopolitici che potrebbero rimescolare le carte, ma nonostante le voci contrastanti - tra chi conferma e chi smentisce - al momento resta un'ipotesi estremamente improbabile.

In ogni caso, secondo recenti sondaggi, il 70% degli italiani si dice contrario a questa eventualità: solo una minoranza sarebbe quindi disposta ad accettare un accesso al torneo che non passi dal merito sportivo. Ma quanto sono davvero concrete le possibilità di ripescaggio? Nella tabella qui sotto trovi le quote aggiornate su un eventuale ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026.

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Ripescaggio Italia, le ultime notizie

Dopo alcune indiscrezioni circolate senza particolare credibilità, a far esplodere il tema del possibile ripescaggio è stato Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali e amico di lunga data di Donald Trump. Intervistato dal Financial Times, ha dichiarato: "Ho suggerito a Trump e a Gianni Infantino di sostituire l’Iran con l'Italia ai prossimi Mondiali". Parole che hanno rapidamente fatto il giro dello Stivale, dividendo l'opinione pubblica tra favorevoli e contrari. Tra le reazioni più dure, quella dell'ex presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha definito l'idea “fantasiosa e vergognosa”.

A mettere un possibile punto alla discussione, che va avanti ormai da mesi, è stato però lo stesso Infantino: "Certamente, l'Iran giocherà il Mondiale. Il motivo è molto semplice: la FIFA unisce il mondo". Dal canto suo, la Nazionale di calcio dell'Iran aveva già confermato la partecipazione alla Coppa del Mondo 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, nonostante le difficoltà logistiche per tifosi e cittadini nel raggiungere il Nord America.

Al momento la situazione appare quindi definita, anche se non si possono escludere sviluppi da qui all'inizio del torneo, fissato per l'11 giugno.

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