Quote vincente Mondiali, i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo

Il Mondiale 2026 sarà un'edizione destinata a entrare nella storia del calcio. Per la prima volta la rassegna iridata verrà ospitata da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico e vedrà la partecipazione di 48 squadre, rispetto alle 32 delle precedenti edizioni. Il nuovo format prevede un tabellone più ampio, con gironi da quattro nazionali e un maggior numero di partite. Il torneo si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026, per oltre un mese di sfide ad altissimo livello. Dalla comparazione dei principali operatori emergono alcune tendenze chiare: in cima alle lavagne restano le grandi potenze calcistiche come Spagna, Francia, Brasile e Inghilterra, seguite da Argentina e Germania. Più staccata l’Italia, che nonostante il prestigio internazionale è considerata un'outsider.

Quote ITALIA VINCENTE MONDIALE 2026 21.00 info 20.00 info 20.00 info 26.00 info

Quote vincente Mondiali 2026, Italia

L'viene quotata tra 20.00 e 26.00 volte la posta, segno di una fiducia limitata da parte dei bookmaker. Gli Azzurri si trovano infatti in un momento delicato: l'avvio di qualificazioni è stato complicato e ha portato all'avvicendamento in panchina, con Rino Gattuso subentrato a Luciano Spalletti.La situazione nel Gruppo I è tutt'altro che semplice. La Norvegia è al comando con 15 punti in 5 partite e un impressionante +21 di differenza reti, seguita dall'Italia a quota 9 a parimerito con Israele (che però ha una gara in più). La corsa al primo posto, che garantisce la qualificazione diretta, appare complicata, ma restano ancora 12 punti a disposizione.Per strappare il pass al Mondiale, gli Azzurri devono vincere praticamente tutte le prossime sfide, compreso lo scontro diretto di novembre contro la Norvegia. In caso contrario, l’Italia dovrà affidarsi agli spareggi.

Quote vincente Mondiali 2026 Brasile

Anche ilè stabilmente nelle prime posizioni tra le favorite per la vittoria, con quote tra 7.50 e 6.00. La Selecao, forte di una tradizione unica e di un serbatoio infinito di talenti, vuole riscattare la delusione del Mondiale in Qatar. I verdeoro non alzano la Coppa dal 2002 e inseguono il sesto titolo iridato, spinti da una nuova generazione di campioni come Vinicius Junior, Casemiro, Rodrygo, Endrick ed Eder Militao. È la nazionale più titolata della storia con 5 Coppe del Mondo e ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella competizione. L'arrivo di Carlo Ancelotti come allenatore è considerato un altro fattore chiave: il tecnico italiano ha già dimostrato al Real Madrid di saper costruire mentalità vincente, e il suo approccio calmo potrebbe aiutare la Selecao a ritrovare convinzione e continuità.

Quote vincente Mondiali 2026 Francia

Larimane una delle candidate principali alla vittoria finale. Le quote oscillano tra 7.50 e 6.00, segno che i bookmaker considerano i Bleus una certezza assoluta. Con un talento come Kylian Mbappe, una generazione di centrocampisti di livello mondiale e un bagaglio di esperienza recente, una vittoria nel 2018 e una finale nel 2022, la squadra di Didier Deschamps parte in prima fila. Nel gruppo D trova come avversarie Ucraina, Islanda e Azerbaijan, con un girone ancora tutto da giocare, ma i Bleu sono partiti forte vincendo le prime due gare.

Quote vincente Mondiali 2026

Tra le altre favorite, lasi conferma come una delle candidate più solide. Vincitrice degli Europei 2024, la Roja ha mostrato un'evoluzione nel gioco, passando dal classico tiki-taka a un approccio più dinamico. Giovani talenti come Nico Williams e Lamine Yamal stanno emergendo come protagonisti. L', guidata da Thomas Tuchel, punta a interrompere una lunga attesa di titoli importanti. I Tre Leoni hanno una rosa ricca di talento giovane e di esperienza internazionale, con giocatori come Bellingham, Kane e Foden.Accanto alle grandi favorite, non mancano nazionali pronte a sorprendere. Il, guidato da una generazione di talento che potrebbe vivere la definitiva consacrazione a cui si aggiunge anche l'. Altre possibili outsider arrivano dal Sud America: l', con la sua tradizione guerriera, e la, spesso capace di accendersi nei grandi tornei, possono inserirsi come mine vaganti.

FAQ sulle quote vincente Mondiale 2026

Il fischio d’inizio è fissato per l’11 giugno 2026, con la gara inaugurale che darà il via a un mese di grande calcio. La finale si giocherà il 19 luglio 2026, chiudendo una rassegna che promette emozioni e spettacolo.Il Mondiale 2026 sarà il primo ad avere tre Paesi ospitanti: Canada, Stati Uniti e Messico. Dalle grandi metropoli statunitensi ai caldissimi stadi messicani, passando per le moderne arene canadesi, la competizione abbraccerà l’intero Nord America, trasformandolo per un’estate nella capitale mondiale del calcio.L’edizione del 2026 segnerà un punto di svolta nella storia della Coppa del Mondo: da 32 si passerà a 48 partecipanti, con più nazionali emergenti e un tabellone più ricco. Questo significa più partite, più possibilità di sorprese e un torneo ancora più globale.Come sempre, le grandi potenze calcistiche saranno sotto i riflettori: Brasile, Francia, Spagna, Argentina, Inghilterra e Germania cercheranno di confermare la propria tradizione. Ma non mancheranno outsider pronte a sfruttare il nuovo format per scrivere pagine inattese della storia del calcio.