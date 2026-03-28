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Quote calciomercato Bernardo Silva Juventus, i bianconeri ci provano

Quote calciomercato Bernardo Silva Juventus, i bianconeri ci provanoTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 10:00Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

La Juventus guarda già alla prossima sessione di mercato con una linea strategica ben definita: sfruttare le opportunità offerte dai parametri zero di alto profilo. Dopo gli investimenti importanti delle ultime stagioni, il club bianconero sta monitorando con particolare attenzione i giocatori in scadenza di contratto e, tra i nomi più caldi, spicca quello di Bernardo Silva.

Un profilo che si inserirebbe perfettamente nella visione tecnica di Luciano Spalletti, convinto che l’ossatura della squadra sia ormai delineata tra giovani di prospettiva ed elementi di esperienza. Il portoghese, destinato a lasciare il Manchester City dopo nove stagioni ai massimi livelli, rappresenterebbe un innesto di qualità e personalità. Non a caso i bookmaker hanno già iniziato a muoversi, pubblicando le prime quote trasferimento Bernardo Silva alla Juventus.

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Calciomercato Bernardo Silva, le ultime notizie


I primi contatti esplorativi tra l'entourage di Bernardo Silva, guidato da Jorge Mendes, e alcuni intermediari della Juventus sarebbero già avvenuti nelle ultime settimane. Rimane però da risolvere il nodo principale: l'ingaggio. Attualmente il portoghese percepisce circa 10 milioni netti a stagione, una cifra che eccede di gran lunga il budget bianconero.

La Juventus intanto continua a valutare altre opportunità a parametro zero, così come sul talento lusitano restano vigili anche diversi club europei. La sensazione è che, per avere indicazioni più chiare sul suo futuro, servirà ancora aspettare qualche settimana.

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