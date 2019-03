© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un dominio incontrastato. Cristiano Ronaldo è il giocatore più presente e pure il miglior marcatore e assistman della Juventus in Serie A. E' l'unico in doppia cifra in entrambe le classifiche mentre il più cattivo è Rodrigo Bentancur: 6 gialli, mentre il rosso diretto è stato sventolato solo a Douglas Costa, una volta. Il portafortuna: Giorgio Chiellini, media da 2,89 a partita. A 3 punti ci sono Moise Kean e Andrea Barzagli ma i minuti giocati sono troppo pochi per diventare statistica.

Il più presente Cristiano Ronaldo (2149')

Il miglior marcatore Cristiano Ronaldo (19)

Il miglior assistman Cristiano Ronaldo (10)

Il più ammonito Rodrigo Bentancur (6)

Il più espulso Douglas Costa (1)

La miglior media punti Giorgio Chiellini (2,89)

Il più subentrato Federico Bernardeschi (11)

Il più sostituito Miralem Pjanic (9)

Il più convocato Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio (25)